تعرف على الضوابط التي حددتها الأوقاف لأداء صلاة عيد الأضحى في المساجد الكبرى

قررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة، مع

الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها عند أداء الصلاة، وعن

الضوابط التي حددتها الأوقاف لأداء صلاة عيد الأضحى في المساجد الكبرى

، إليكم التالي: