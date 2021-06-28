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تعرف على الضوابط التي حددتها الأوقاف لأداء صلاة عيد الأضحى في المساجد الكبرى

الإثنين 28/يونيو/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
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قررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة، مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها عند أداء الصلاة، وعن الضوابط التي حددتها الأوقاف لأداء صلاة عيد الأضحى في المساجد الكبرى، إليكم التالي:
  
- عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة
 
- ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد
 
- اصطحاب المصلى الشخصي
 
- مراعاة علامات التباعد الاجتماعي
 
- عدم فتح دورات المياه
 
- فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق
 
-  لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق
 
- لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة
 
- لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد
 
-  عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

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