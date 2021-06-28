رئيس "النواب" مهنئًا الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو: ثورة فريدة في تاريخ الإنسانية





بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيه.





وقال "جبالي" في نص برقيته: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يطيب لي أن أهديكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب الشعب أخلص التهاني وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيه، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، ففي ظلام اليأس يولد الأمل".





وأضاف رئيس البرلمان: "في الثلاثين من يونيه، ملك الشعب إرادته وتحطمت على أسوار حصونه قيوده، وسطع فجر يوم جديد عمت فيه الفرحة ربوع مصر، وعلت أصوات البهجة في كل الميادين إلا ثُلة ممن صموا آذانهم وضلوا الطريق".





وتابع "وفي الثلاثين من يونيه خرجت الملايين تتصدى لجماعة أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة بإعلان غير دستوري، خرجت الملايين لتبني وطنًا وتصحح مسارًا، وهتفت ضد من أرادوا استلاب هوية الوطن والنيل من متانة نسيجه".





وأوضح "كنتم - يا سيادة الرئيس- الأمل الباقي لشعب مصر الأبي، صاحب الثورة ومفجرها، فكان صغوكم لصوته وكانت استجابتكم لإرادته، فحميتم مصر من الفتن، لنبدأ صفحة جديدة نبذر فيها الأمن، ونحصد فيها الرخاء".





واختتم البرقية بقوله: "حفظكم الله وأيديكم بنصر من عنده ليعلو البناء ويرفٌل شعب مصر، في ثياب العزة والمنعة، وسوف يرى الله عملنا، ويوفق مقصدنا".

