"التموين" تعلن انتهاء موسم توريد القمح باستثناء 8 محافظات









أصدر علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بغلق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية اعتبارًا من نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 30/6/2021، واستثنى القرار بعض الصوامع والشون بـ 8 محافظات وهم:





الشرقية والبحيرة والدقهلية والجيزة والفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط.





وأفاد بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن القرار في مادته الثانية نص على سحب واستخدام الأقماح المحلية موسم 2021 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التمويني، وطبقًا لنسب الخلط المقررة وتحت إشراف اللجان المُشكلة طبقًا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2021.





ووجه القرار الصادر بتاريخ 26/6/2021 بأن تكون أولوية سحب الأقماح المحلية موسم 2021 من مواقع استلام الأقماح التابعة للجهات المسوقة مع تحرير محضر غلق طبقًا للبرنامج التنفيذي لصرف القمح المحلي موسم 2021 المُعد بمعرفة لجنة برامج القمح التمويني، وذلك على النحو التالي: (مراكز تجميع الأقماح المحلية موسم 2021، الهناجر، الشون والبناكر).





وشمل القرار الصادر بقيام مديريات التموين بالمحافظات بتشديد الرقابة والمتابعة اليومية لتوريد كميات الأقماح المحلية موسم 2021 الموردة بالمواقع التخزينية الواردة بالمادة الأولى، وهي غلق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية اعتباراً من نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يونية ٢٠٢١.







