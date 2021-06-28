ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي حيث صعد المؤشران العام والأول بالنسبة نفسها البالغة 0.07%، وارتفع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بواقع 0.07% و0.09% على الترتيب،

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:27 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 71.5 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2135 صفقة حققت سيولة بقيمة 9.4 مليون دينار تقريباً.