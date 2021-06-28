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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات
الإثنين 28/يونيو/2021 - 10:57 ص
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي حيث صعد المؤشران العام والأول بالنسبة نفسها البالغة 0.07%، وارتفع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بواقع 0.07% و0.09% على الترتيب، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:27 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 71.5 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2135 صفقة حققت سيولة بقيمة 9.4 مليون دينار تقريباً.
وحقق سهم "مزايا القابضة" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.74 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 4.27%، تلاه سهم "أرزان" بقيمة 1.28 مليون دينار مرتفعاً بنحو 1.44%.
وجاء سهم "امتيازات" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 6.38%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 5.71%.
قطاعياً، شهدت البورصة صعود مؤشرات3 قطاعات في التعاملات الصباحية يتصدرها الخدمات المالية بنمو نسبته 0.16%، فيما تراجع 8 قطاعات أخرى بصدارة السلع الاستهلاكية بنحو 0.65%، واستقر قطاعا الرعاية الصحية والتأمين.
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