بهذه الطريقة.. ميريهان حسين تستعيد ذكرياتها مع الصيف

شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها ومتابعيها صورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ميريهان حسين في الصور بإطلالة جذابة علي البحر أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وعلقت علي الصورة قائلة : "من سنتين"، ونالت الصور إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.