موعد مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة في الدوري والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الاثنين مواجهة قوية أمام مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.





موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام مصر المقاصة بالدوري المصري والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين.





وتنقل مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.





ويتصدر أبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قمة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 58 نفطة من 26 جولة خاضها الفارس الأبيض بالمسابقة المحلية هذا الموسم.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك حقق فوزا كبيرا في الجولة السابقة " السادسة والعشرين" من بطولة الدوري المصري الممتاز، على فريق أسوان بثلاثية نظيفة.



