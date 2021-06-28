من أمام الأهرامات.. أحدث ظهور لمنة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام .



وظهرت منة فضالي في الفيديو وهي تقف أمام الاهرامات، وعلقت علي الفيديو قائله : " من مصر أم الدنيا "، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخراً في مسلسل «نسل الأغراب»، بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.