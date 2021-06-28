إنتر ميلان يسعى لحطف نجم روما

صوب إنتر ميلان الإيطالي، اهتمامه للتعاقد مع أليساندرو فلورينزي، لاعب روما، خلال الموسم المقبل لتعويض رحيل المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن بالنادي.





وبات اشرف حكيمي على اعتاب باريس سان جيرمان الفرنسي، وبقيمة عقد بلغت 70 مليون يورو بالمتغيرات.





ووفقا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر يستهدف التعاقد مع أليساندرو فلورينزي، لاعب روما، من أجل خلافة حكيمي في مركز الظهير الأيمن.





وكان فلورينزي لعب مع فريق العاصمة الفرنسية خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى روما هذا الصيف.





ويتواجد فلورينزي حاليًا مع منتخب إيطاليا في يورو 2020، حيث شارك أساسيًا في المباراة الاولى فقط أمام تركيا، ثم تعرض لإصابة أبعدته عن المباريات الثلاث التالية.



