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26 يوليو.. التقدم إليكتورنيا بمدرسة مياه الشرب بالقليوبية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد في محافظة القليوبية، فتح باب التقدم للمدرسة لدفعه جديدة من البنين من حاملي الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظات القاهرة الكبرى بحد أدنى 250 درجة اعتبارا من 26 يوليو المقبل وحتى الخميس الموافق 12 أغسطس المقبل من العام الجاري 2021 على أن يتم التقديم علي موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة من هنا


وتضمن الإعلان الخاص بالإلتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد قبول دفعه جديدة من الطلاب الجدد (بنين فقط ) للعام الدراسي 2021-2022 من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العامة الحديثة للعام الدراسي 2020–2021م، بحد أدنى (250) درجة.

وأوضحت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد أن الشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين هي أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام 2020 2021، وألا يزيد سن الطالب فى 1 10 2021 عن 16 عاما، وأن يكون الطلاب مصرى الجنسية، واجتياز الطالب للمقابلة الشحصية
اجتياز الطالب لاختبارات القدرات، وأن التقديم على رابط شركة مياه القاهرة يبدأ اعتبارا من يوم الإثنين 26 يوليو المقبل حتى الخميس الموافق 12 أغسطس المقبل من العام الجاري 2021.

كما أنه سيجرى امتحانا تحريريا للطلاب الحاصلون على المجموع الأعلى، والتقدم بمدرسة مياه الشرب القليوبية بعد الإعدادية 2021.

وأعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد أن الأوراق المطلوبة للتقدم هي طلب التحاق بالمدرسة مصحوبا لصورة ضوئية لشهادة الميلاد للطالب مكتوبا خلفها أرقام التليفونات وعنوان الطالب لسهولة التواصل، وأصل شهادة الميلاد للإطلاع عليها
وصورة ضوئية من نتيجة الشهادة الإعدادية والأصل للإطلاع عليها، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، و2 صورة شخصية حديثة للطالب مقاس 4 في 6.

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