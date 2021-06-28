Advertisements

"الرعاية الصحية": استمرار فعاليات حملة (اكشف واطمن) بالأقصر وأسوان حتى نهاية يونيو

الإثنين 28/يونيو/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements


أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، على استمرار الحملة المجانية (اكشف واطمن) للفحص الطبي للمواطنين بمحافظتي الأقصر وأسوان حتى نهاية يونيو الجاري، وتستهدف الحملة الكشف المجاني على قاطني المناطق البعيدة والنائية بالمحافظتين، وذلك من خلال 4 عيادات متنقلة تجوب عدد من المناطق بالمحافظتين، بهدف التيسير على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

وأشار بيان الهيئة، اليوم، أن الفحوصات الطبية من خلال العيادات المتنقلة، تشمل إجراء 10 فحوصات طبية على المواطنين، وتشمل (كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن )، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم، يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظتي الأقصر وأسوان لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

واستكمل البيان: تم خلال حملة (اكشف واطمن)، إجراء 150ألف فحص طبي للمواطنين بالمناطق البعيدة والنائية بمحافظتي أسوان والأقصر، منذ إطلاق الحملة في مطلع يونيو وحتى الآن، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في الحلول الرقمية، بهدف التيسير على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

أخبار تهمك

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 15 ساعة

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

عرض جديد لتجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر يونايتد يفاجئ ريال مدريد ويتحرك لضم هدف أنشيلوتي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 18 ساعة

الحكم الأقرب لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرد على إمكانية بيع الدبابة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 ص

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

08:30 ص

الحكم الأقرب لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

10:30 ص

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

07:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة