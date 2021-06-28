"الرعاية الصحية": استمرار فعاليات حملة (اكشف واطمن) بالأقصر وأسوان حتى نهاية يونيو





أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، على استمرار الحملة المجانية (اكشف واطمن) للفحص الطبي للمواطنين بمحافظتي الأقصر وأسوان حتى نهاية يونيو الجاري، وتستهدف الحملة الكشف المجاني على قاطني المناطق البعيدة والنائية بالمحافظتين، وذلك من خلال 4 عيادات متنقلة تجوب عدد من المناطق بالمحافظتين، بهدف التيسير على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.



وأشار بيان الهيئة، اليوم، أن الفحوصات الطبية من خلال العيادات المتنقلة، تشمل إجراء 10 فحوصات طبية على المواطنين، وتشمل (كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن )، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم، يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظتي الأقصر وأسوان لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.



واستكمل البيان: تم خلال حملة (اكشف واطمن)، إجراء 150ألف فحص طبي للمواطنين بالمناطق البعيدة والنائية بمحافظتي أسوان والأقصر، منذ إطلاق الحملة في مطلع يونيو وحتى الآن، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في الحلول الرقمية، بهدف التيسير على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.