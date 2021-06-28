التعليم: تحقق في واقعة ضحية تزوير رقم الجلوس وتؤكد لا تهاون مع المقصرين

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن الوزارة بصدد اصدار بيان رسمي اليوم الاثنين خاص بواقعة الطالب فادي أيمن ضحية تزوير رقم الجلوس الذي تم منعه من امتحانات كلية الطب القصر العيني.



وأضافت المصادر أن الشئون القانونية تعمل علي الموضوع وسوف يتم محاسبة المقصرين والمتسببين في ذلك.





وكان الطالب فادي أيمن طالب بالفرقة التانية بكلية الطب جامعة القاهرة (كلية طب القصر العيني) يوم الخميس السابق تلقى تليفون من الشئون الطلابية بالكلية بأنه محروم من امتحانات نهاية العام ويجب عليه التوجه إلى الشئون القانونية فى الكلية لمعرفة السبب وبالفعل ذهب الطالب فادى أيمن للشئون القانونية يوم الأحد وفوجئ بأنهم يقولون أن نتيجة الثانوية العامه الخاصة به مزورة وأيضا رقم جلوسه مزور وأن هذه الدرجات والرقم الجلوس لشخص آخر.



وبحسب ما قاله فادي أيمن في استغاثة نشرها علي صفحته الرسمية علي فيس بوك: كان الطالب فادي إيمن كان محتفظ برقم جلوسه الذي استلمه من المدرسه الثانوية حتى الآن ورقم الجلوس مختوم من الوزارة، وعندما ذهب لإدارة الامتحانات لكي يستخرج إثبات لدرجاته اكتشف فى الإدارة إن رقم جلوسه متغير، فلجأ الطالب لنشر مشكلته عبر حسابه على الفيس بوك يطلب أن تصل مشكلته إلى وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى وطلب أن يتخذوا إجراء فى مشكلته وألا يضيع حقه.