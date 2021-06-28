العمل الدولية: مصر تساهم بشكل كبير في دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة (صور)

أكد اريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن الحكومة المصرية التزمت في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، بدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع وإزالة الحواجز التي تحرم هذه الفئة من الوصول إلى السلع والخدمات العامة الأساسية "التعليم والصحة والتدريب على المهارات وسهولة استخدام النقل العام والمباني"، التي تعتبر ضرورية لتعزيز قدراتهم ومشاركتهم والحد من عزلتهم وتعزيز تمكينهم اقتصاديا وتحسين مستويات معيشتهم وكذلك معيشة أسرهم.





وتابع "اوشلان" خلال ندوة نظمتها العمل الدولية حول "الإعلام ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة"، في مصر تساهم منظمة العمل الدولية في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع اتفاقية هذه الفئة.







وأضاف "اوشلان" بأن الحكومة المصرية أولت أهمية متزايدة إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مجموعة متنوعة من التدابير بما في ذلك أنشطة التوعية، ومراجعة القوانين واللوائح الحالية المتعلقة بحقوقهم لضمان المزيد من المشاركة المتكافئة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.



