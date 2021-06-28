Advertisements

محمد محيي يتعاون مع هاني رجب في أغنيتين جديدتين (تفاصيل)

الإثنين 28/يونيو/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


يتعاون الشاعر هاني رجب مع الفنان محمد محيي في ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "بتاع زمان" في أغنيتين جديدتين، وهما "هربت" وهي من ألحان مديح محسن وتوزيع محمد العشي، والثانية تنتمي للطابع المقسوم، وهي أيضًا من ألحان مديح محسن وتوزيع محمد العشي.

وفي سياق آخر، طرح محمد محيي مؤخرًا أغنية "أنت في دمي"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي فهد، ماستر أمير محروس.

ويتعاون محمد محيي في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، منهم أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدي، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هانى رجب، محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدي، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحمادة النادي.

أخبار تهمك

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 16 ساعة

عرض جديد لتجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

مانشستر يونايتد يفاجئ ريال مدريد ويتحرك لضم هدف أنشيلوتي

منذ حوالي 4 ساعات

الحكم الأقرب لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرد على إمكانية بيع الدبابة

منذ ساعتين و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 ص

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

08:30 ص

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

07:22 ص

الحكم الأقرب لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

10:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة