محمد محيي يتعاون مع هاني رجب في أغنيتين جديدتين (تفاصيل)





يتعاون الشاعر هاني رجب مع الفنان محمد محيي في ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "بتاع زمان" في أغنيتين جديدتين، وهما "هربت" وهي من ألحان مديح محسن وتوزيع محمد العشي، والثانية تنتمي للطابع المقسوم، وهي أيضًا من ألحان مديح محسن وتوزيع محمد العشي.



وفي سياق آخر، طرح محمد محيي مؤخرًا أغنية "أنت في دمي"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي فهد، ماستر أمير محروس.



ويتعاون محمد محيي في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، منهم أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدي، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هانى رجب، محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدي، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحمادة النادي.