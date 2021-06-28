العمل الدولية: أكثر من 15% من سكان العالم يعانون من نقص الرعاية

قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان، إنه يوجد أكثر من مليار شخص من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم، أو مايعادل 15% من سكان العالم، ويواجه الأشخاص ذوي الإعاقة نقصا هائلاً في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والتدريب والمشاركة السياسية والحياة الاجتماعية.



وأضاف اوشلان خلال ندوة منظمة العمل الدولية، حول المشاورة الإعلامية حول "الإعلام ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة"، أن ذلك يحول دون مشاركة هذه الفئة على قدم المساواة حاجز التمييز، فضلا عن الافتقار إلى خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل الملائمة، ووسائل النقل والمباني التي يتعذر الوصول إليها، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يصعب استخدامها.



ولفت إلي أنه نتيجة لذلك يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من ظروف صحية أسوأ، وفرص اقتصادية أقل، ومعدلات فقر أعلى مقارنة بالأشخاص غير ذوي الاعاقة.





وأوضح اوشلان أنه يمكن تعزيز المشاركة المتكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة في إزالة تلك الحواجز التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي العلاقة إلى الخدمات العامة الأساسية لتحسين قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في جميع جوانب الحياة.