"صناعة النواب" تعقد اجتماعين لمناقشة طلبى إحاطة

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمد، اجتماعين لها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة طلبي إحاطة؛ حيث تناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن إهدار المال العام في المجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.



كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن وقف البيع لمضرب أرز المحمودية بمحافظة البحيرة والعمل على تطويره وتحديثه وتقديم الموقف المالي له خلال الخمس سنوات الماضية.



ومن المُقرر، أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، ولمدة 3 أيام متتالية، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.