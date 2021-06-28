Advertisements

لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها اليوم لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهي التجديد لوظائف أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، مدير عام شئون التعليم، أمين كلية الحقوق بالإضافة إلى التعيين في وظيفة مدير عام المكتبات.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد "الجيزاوي"، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التي جرى تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور أشرف شمس الدين الأستاذ بكلية الحقوق ببنها.

كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هاني محمود الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة عضوا من الخارج.

أخبار تهمك

الحكم الأقرب لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 18 ساعة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرد على إمكانية بيع الدبابة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عرض جديد لتجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 16 ساعة

مانشستر يونايتد يفاجئ ريال مدريد ويتحرك لضم هدف أنشيلوتي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 ص

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

08:30 ص

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

07:22 ص

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة