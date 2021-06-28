لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها اليوم لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهي التجديد لوظائف أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، مدير عام شئون التعليم، أمين كلية الحقوق بالإضافة إلى التعيين في وظيفة مدير عام المكتبات.



واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.



وأكد "الجيزاوي"، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التي جرى تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.



يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور أشرف شمس الدين الأستاذ بكلية الحقوق ببنها.



كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هاني محمود الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة عضوا من الخارج.