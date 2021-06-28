مع ارتفاع الحرارة.. الأرصاد توجه نصائح للطلاب (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن البلاد تقع تحت تأثير منخفض الهند الموسمي وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، ودرجات الحرارة.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن درجة الحرارة المسجلة على القاهرة أمس في الظل كانت 38 درجة ولكن درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 41 درجة، وسيستمر ارتفاع الحرارة على القاهرة والوجه البحري حتى الأسبوع المقبل.



