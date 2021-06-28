الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

طلبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تقريرًا شاملًا عن حالة كريم فؤاد، لاعب النجوم المعار لإنبي حتي نهاية الموسم الجاري.





حيث ترغب لجنة التخطيط في معرفة حالته الطبية بعد خضوعه للكشف الطبي عن طريق طبيب الفريق، وأيضًا سلوكياته داخل وخارج المستطيل الأخضر قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد الوصول إلى اتفاق نهائي مع محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم علي بيع اللاعب.





وتمت الصفقة لصالح النادي الأهلي مقابل 13 مليون جنيه على 4 دفعات حسب تقرير مدير التعاقدات.





ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن ضم كريم فؤاد بشكل نهائي منتصف الأسبوع الجاري وقبل الانشغال بالمباريات المؤجلة في الدوري وسفر اللاعب مع المنتخب الأوليمبي للمشاركة في أوليمبياد طوكيو.





وكانت إدارة الأهلي قد طالبت الوافد الجديد برفض أي ظهور تليفزيوني حتي لو بمقابل مادي لحين انتهاء من مراسم إعلان التعاقد معه.



