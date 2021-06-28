أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 33.704 إصابات و739 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وقد ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33.704، مقابل 79.277 الجمعة و64.134 السبت، ليتجاوز العدد الإجمالى 18.4 مليون حالة.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.