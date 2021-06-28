3000 مقعد لطلبة جامعة الفيوم بمشروع رواد 2030



أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم أنه تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين جامعة الفيوم ومشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف توفير عدد مليون ريادي من الشباب المصري لنشر فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر بين طلاب الجامعات فقد تم الاتفاق على توفير عدد 3000 مقعد لطلبة جامعة الفيوم ضمن المشروع.



كما سيتم مخاطبة وزارة التخطيط لإتاحة مقاعد إضافية للراغبين في التدريب، في حالة نفاد عدد المقاعد المقررة.



ويكون التقدم للتدريب من خلال الرابط الالكتروني التالي:

https:millionrowad.com

أو من خلال الرمز الإلكتروني المرفق