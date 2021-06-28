Advertisements

افتتاح الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الرأي النهائي على 3 مشروعات قوانين

الإثنين 28/يونيو/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements


افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال جلسته العامة، اليوم الإثنين، وذلك لأخذ الرأي النهائي على 3 مشروعات قوانين، وهي كالأتي:


1- مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

2- مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.

3- مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.


كما يناقش المجلس خلال الجلسة، اليوم، عددًا من تقارير اللجان النوعية منها تقرير عن مشروع قانون بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.


البرلمان يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد، الموافقة المبدئية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.


جاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.


وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤى إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.


ويهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

أخبار تهمك

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عرض جديد لتجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 12 ساعة

الحكم الأقرب لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يرد على إمكانية بيع الدبابة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 18 ساعة

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 14 ساعة

مانشستر يونايتد يفاجئ ريال مدريد ويتحرك لضم هدف أنشيلوتي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 16 ساعة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 ص

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

08:30 ص

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

07:22 ص

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة