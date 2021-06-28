افتتاح الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الرأي النهائي على 3 مشروعات قوانين





افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال جلسته العامة، اليوم الإثنين، وذلك لأخذ الرأي النهائي على 3 مشروعات قوانين، وهي كالأتي:





1- مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.



2- مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.



3- مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.





كما يناقش المجلس خلال الجلسة، اليوم، عددًا من تقارير اللجان النوعية منها تقرير عن مشروع قانون بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.





البرلمان يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا



وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد، الموافقة المبدئية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.





جاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.





وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤى إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.





ويهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

