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جهاز مدينة دمياط الجديدة يشن حملة ليلية لإزالة الإشغالات

الإثنين 28/يونيو/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
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‎‎صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم تنظيم حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بأنحاء متفرقة بمدينة "دمياط الجديدة"، للقضاء على الظواهر العشوائية، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة .

وأوضح المهندس محمد رجب، أن الحملة أسفرت عن ضبط وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة من الباعة الجائلين، بجانب رفع جميع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية والكافيتريات على المسطحات الخضراء، وكذا تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، ومكبرات الصوت مع الباعة الجائلين، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بجراج الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائياً على جميع الظواهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز على القضاء على جميع المخالفات والتعديات بالمدينة، والتى تسئ للمظهر الحضارى والجمالى.


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