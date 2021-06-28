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ضبط صاحب محل بحوزته 3 آلاف قطع غير سيارات مجهولة المصدر بالقاهرة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب محل قطع غير سيارات بحوزته 3938 قطعة مجهولة المصدر في منطقة الساحل.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وذلك لإدارته مخزن " بدون ترخيص " وحيازته قطع غيار سيارات مقلدة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على 3938 قطع غيار سيارات مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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