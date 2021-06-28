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كيف تحقق مصر حلمها لتكون مركزًا إقليميًا لتصنيع لقاحات كورونا؟

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بخطوات سريعة، والإمكانيات الكبيرة، تسعى الدولة المصرية، لتحقيق حلمها لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع اللقاحات سواء للقارة الأفريقية أو لأى دول أخرى.

يرصد "الفجر"، تحركات مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع لقاحات كورونا.

مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوري للشئون الصحية، عن تخطيط الدولة المصرية من أجل أن تكون مركزًا إقليميًا لتصنيع اللقاحات سواء للقارة الأفريقية أو لأي دول أخرى، وفق توصيات رئيس الجمهورية.

دعم مصر لتصنيع لقاح كورونا
ودعمت منظمة الصحة العالمية، الجهود المصرية المبذولة لتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، واعتماد المصنع كأحد المصانع المنتجة للقاحات وحصوله على اعتماد "WHO prequalification".

إنتاج لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"
وبالفعل، أعلنت وزارة الصحة، أنه سيتم تصنيع 2.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك_ فاكسيرا" في المرحلة الأولى خلال أيام، بمصانع فاكسيرا بالسادس من أكتوبر، وإنتاج 5 ملايين جرعة خلال أول شهرين من بدء الإنتاج الفعلي للقاح، وحوالي 40 مليون رجعة بنهاية العام الجاري 2021.

ومن المقرر إرسال اللقاح لهيئة الدواء المصرية، لتحليله، قبل توزيعه على مراكز التطعيمات.
 
تصنيع اللقاح الروسي
وتستعد مصر، لاستخدام أعلى تكنولوجيا في العالم لتصنيع لقاح كورونا الروسي، حسب الدكتور شيرين حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، التي أكدت أن اللقاح آمن وسيكون له فاعلية قوية.

وأوضحت حلمي، أنه سيجرى تركيب المعدات في المصنع الذي سيفتتح في الفترة المقبلة، وتصنيع اللقاح الروسي ومدته تصل إلى عامين بعد أخذ جرعتين ونسبته تتعدى 92%.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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