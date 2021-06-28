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شكري يبحث مع وزير خارجية النجير القضايا الإقليمية على هامش اجتماعات روما

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، مع وزير خارجية النيجر هاسومى مسعودو، للتباحث حول الملف الثنائى والقضايا الإقليمية المختلفة، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى روما لحضور الاجتماع الوزارى الموسع للتحالف الدولى ضد داعش.

ويقوم وزير الخارجية حاليًا بزيارة إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، والذي يعقد اليوم بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتحالف لبحث الجهود المشتركة للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.

كما أنه من المقرر أن يشارك الوزير شكري في الاجتماع المقرر تنظيمه حول سوريا على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف، للتأكيد على الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية طبقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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