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إقامة فعاليات ثقافية بقرى أبوحزام وحمره دوم بنجع حمادي لمعالجة قضية الثأر

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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ألتقي اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأعضاء فرقة " أناكوندا " للعروض المسرحية التابعة لجمعية أهالينا للعلوم والثقافة بالمعنا لبحث آلية توظيف المسرح في معالجة القضايا المجتمعية بالمحافظة، خاصة قضية الثأر، وذلك في حضور عبد الرحيم عطا أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية أهالينا وعدد من أعضاء ومخرج الفرقة.


أعرب محافظ قنا عن تقديره لما تقدمه الفرقة من عروض مسرحية متميزة وتمثيلهم المشرّف للمحافظة في العديد من المحافل الدولية والمحلية وحصولهم على مراكز متقدمة في المسابقات التي يخوضونها، مشيرا إلى أن محافظة قنا لديها مخزون ثقافي يجعلها تتربع على عرش الثقافة والأدب، فهي أنجبت العديد من القامات الثقافية والفنية والعلمية في مختلف المجالات.


وأشاد "الداودي" بالطاقة الإبداعية التي يتمتع بها أعضاء الفرقة، من مهاراتهم وقدرتهم على توظيف كل العناصر البشرية والتكنولوجية، للظهور بمستوى مبهر في العروض التي يقدمونها، مؤكدا على تقديم كافة أنواع الدعم لهم من خلال التنسيق مع العديد من المديريات المعنية كالثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة.


وأوضح محافظ قنا أن هناك عدد من القضايا والمشكلات الاجتماعية كالثأر، والأمية، والزواج المبكر، والتسرب من التعليم، وقضايا الميراث، تتطلب معالجاتها تكاتف كافة الأجهزة الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني لوضع الحلول الجذرية لها، مؤكدا على الدور التنويري الذي يلعبه الفن في طرح ومعالجة المشكلات الاجتماعية، وعلي رأسها المسرح باعتباره عنصر وركن ثابت في المنظومة التثقيفية والتربوية داخل المجتمع، من خلال تبني القضايا الاجتماعية ومعالجتها بأسلوب درامي بناء.

ومن جانبه أشار عبد الرحيم عطا إلي أن الفرقة تستهدف إقامة العديد من الفعاليات الثقافية بقري أبوحزام وحمرا دوم بنجع حمادي، والتي تتناول قضية الثأر باعتبارها مناطق ساخنة، وذلك بهدف نشر الوعي الثقافي للقضاء على هذه العادة السيئة، من خلال المشاركة بالعروض المسرحية في الفعاليات الثقافية التي ستقام في الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بالمحافظة.
وفي نهاية اللقاء أهدي أعضاء الفرقة درع الفرقة للمحافظ تقديرا لدعمه المتواصل للأنشطة الثقافية بالمحافظة.

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