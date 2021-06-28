الكونغو الديمقراطية تعلن عن انفجارين منفصلين شرق البلاد

قتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية، في تقاطع مزدحم بمدينة بينى بشرق الكونغو الديمقراطية، فى ثاني انفجار تشهده المنطقة فى نفس اليوم.

وفى وقت سابق الأحد، انفجرت عبوة ناسفة أخرى فى كنيسة كاثوليكية فى بينى، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص. فيما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجارات.

وقال رئيس بلدية بينى نارسيس كاشالى، في تصريحات لمحطة "أر.تى.أر" الخاصة، إنه "تم فرض حظر التجول بالمدينة التى يزيد عدد سكانها عن 230 ألف نسمة بسبب مخاوف من احتمال وجود قنبلة أخرى".

وأضاف نارسيس كاشالى: "أطلب من السكان البقاء فى منازلهم. ولا أريد أن أرى أى شخص بالخارج".