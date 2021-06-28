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معين الشعباني يقترب من الرحيل عن الترجي التونسي

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
وكالات
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لا يستبعد مدرب الترجي، معين الشعباني، الرحيل عن الفريق بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا، عقب الخسارة أمام الأهلي المصري، في الدور نصف النهائي.

خسر بطل تونس 4-0 أمام الأهلي، في مجموع مباراتي نصف النهائي، لتتبخر فرصته في بلوغ المباراة النهائية للبطولة الافريقية الأولى للأندية.

وقال الشعباني في مؤتمر صحافي عقب الخسارة 3-0 في مباراة الإياب: "نشعر بخيبة أمل، كنا نتطلع للقيام بردة فعل، بدأنا المباراة بشكل جيد جداً، لكن ركلة الجزاء والورقة الحمراء قاسية جداً قلبت الوضع".

وطرد إلياس الشتي في لقطة احتساب ركلة الجزاء، التي افتتح منها علي معلول التسجيل للأهلي في الدقيقة 37.
وأضاف الشعباني: "قبل الطرد وركلة الجزاء كنا أفضل بكثير من الأهلي، وصنعنا فرصاً خطيرة".

ورداً عن سؤال بشأن مستقبله مع الفريق، قال المدرب: "منحت أقصى ما عندي للترجي، ولم أبخل بأي شيء، فزنا بألقاب وخسرنا أخرى وهذه كرة القدم".

وأضاف: "لست في وضع يسمح بالحديث عن المستقبل، لكني لن أبقى كامل عمري في الترجي، لا بد أن يأتي اليوم الذي يحدث فيه تغيير".

وأوضح الشعباني أنه راض عن مسيرته مع الفريق، إذ قاده للتتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا مرتين في 2018 و2019، وبلقب الدوري المحلي ثلاث مرات في 2019 و2020 و2021.

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معين الشعباني يقترب من الرحيل عن الترجي معين الشعباني يقترب الرحيل عن الترجي

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