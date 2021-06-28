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السياحة والآثار: تشغيل ٢٥٧٠ غرفة فندقية جديدة و6000 في الانتظار

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن عدد الغرف الفندقية التي تم تشغيلها خلال الستة أشهر الماضية بلغت ٢٥٧٠ غرفة جديدة على مستوى محافظات الجمهورية لتضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر.

وأشار العاصي إلى أن ذلك يأتي في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة، وذلك لتشجيع الاستثمار لإقامة مشروعات ترفيهية وخدمية، والمشاركة في رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة الطاقة الفندقية على مستوي الجمهورية خاصة تلك التي بالمحافظات السياحية مما يساهم في استيعاب واستقبال أعداد أكبر من السائحين.

وأضاف العاصي أنه من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات الفندقية الجديدة والتى يتم حاليًا دراسة طلبات تشغيلها، وتصل إلى ٦٠٠٠ غرفة فندقية وسيكون بالتالي عدد الغرف الجديدة التى تم افتتاحها وتشغيلها خلال ٢٠٢١ ما يقرب من ٨٥٠٠ غرفة فندقية جديدة تضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر.

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