Advertisements

رئيس النواب مُمازحًا أعضاء البرلمان: "اليوم يوم الرياضة العالمي"

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements


شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، ممازحة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاء البرلمان قائلًا: "اليوم يوم الرياضة العالمي"، على خلفية التصويت على مشروعات القوانين "وقوفًا".


وكانت قد شهدت الجلسة العامة التصويت النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعها ووردت فيها ملاحظات مجلس الدولة، كذلك إعادة المداولة في بعضها.

وجاءت هذه القوانين كالتالي: صندوق الطوارئ الطبية، صندوق الوقف الخيري، صندوق الصكوك السيادية، المحكمة الدستورية العليا.


ومن المُقرر، أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضًا، اليوم، مناقشة عددًا من تقارير اللجان النوعية منها تقرير عن مشروع قانون بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

أخبار تهمك

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرد على إمكانية بيع الدبابة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 5 ساعات

الحكم الأقرب لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 18 ساعة

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

منذ ساعة و 28 دقيقة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 ص

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

11:30 ص

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

08:07 ص

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة