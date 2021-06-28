رئيس النواب مُمازحًا أعضاء البرلمان: "اليوم يوم الرياضة العالمي"





شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، ممازحة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاء البرلمان قائلًا: "اليوم يوم الرياضة العالمي"، على خلفية التصويت على مشروعات القوانين "وقوفًا".





وكانت قد شهدت الجلسة العامة التصويت النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعها ووردت فيها ملاحظات مجلس الدولة، كذلك إعادة المداولة في بعضها.



وجاءت هذه القوانين كالتالي: صندوق الطوارئ الطبية، صندوق الوقف الخيري، صندوق الصكوك السيادية، المحكمة الدستورية العليا.





ومن المُقرر، أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضًا، اليوم، مناقشة عددًا من تقارير اللجان النوعية منها تقرير عن مشروع قانون بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

