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المؤبد لمتهم بتهمة الاستيلاء على أدوية بـ4 ملايين جنيه من مستشفى أطفال مصر

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
مروة هيكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكرى، بمعاقبة المتهم " م.ك" غيابيًا بالسجن المؤبد، كما قضت المحكمة ببراءة أخرى، لاتهامهما بتزوير أوراق علاج والاستيلاء على أدوية من مستشفى أطفال مصر بقيمة 4 ملايين جنيه.


صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري واسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة تزوير أوراق رسمية وهى أوراق علاج على نفقة الدولة وروشتة علاج، بأن جعلوا الواقعة المزورة فى صورة واقعة صحيحة.

وأضافت النيابة أن المتهمين قاموا باستغلال تلك الأوراق المزورة لصرف والاستيلاء على الأدوية الموجودة بالأوراق المزورة من مستشفى أطفال مصر، وتمكنوا بتلك الطريقة من الاستيلاء على علاج من المستشفى بقيمة 4 ملايين جنيه.

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