Advertisements

سقوط تاجر فودو بالمعصرة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على أخطر تاجر فودو بالمعصرة.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة "له معلومات جنائية")، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا سيارة ملكه، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتفين للإتصال بعملائه، والسيارة فى عملية النقل والترويج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ ساعة و 27 دقيقة

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يرد على إمكانية بيع الدبابة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 14 ساعة

الحكم الأقرب لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 18 ساعة

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 ص

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

11:30 ص

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

08:07 ص

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة