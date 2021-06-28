سقوط تاجر فودو بالمعصرة



تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على أخطر تاجر فودو بالمعصرة.



تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة "له معلومات جنائية")، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا سيارة ملكه، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتفين للإتصال بعملائه، والسيارة فى عملية النقل والترويج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.