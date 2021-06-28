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لوجود خلافات مالية... ضبط 6 أشخاص لاخطتافهم مالك شركة بالدقهلية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية من ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز بغياب زوجها مالك شركة ملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية "له معلومات جنائية"، وتلقيها رسالة صوتية وموقع جغرافـى من زوجها من هاتف محمول (مُحدد) على تطبيق (واتس آب) مفادها أنه تم إختطافه وإحتجازه بالموقع المرسل.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية للعنوان المرسل من المجنى عليه وتبين وجود المجنى عليه مكبل بسلسلة حديدية من قدميه، فقد توصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعه 6 أشخاص لوجود خلافات مالية ومعاملات تجارية عجز عن سدادها لأحد الجناة بمبلغ (مليون و700 ألف جنيه)، فتم إستدراجه لإحدى المقاهى الكائنة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وفوجئ بدفعه داخل سيارة أحدهم وإصطحبوه لإحدى المزارع وتعدوا عليه بالضرب بالأيدى مُحدثين إصابته بسحجات وكدمات بالذراعين وقاموا بتعصيب عينيه وأكرهوه بالتوقيع على عدد من إيصالات الأمانة.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام والإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن ضبط (5) من المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لتحصل المجنى عليه منهم على مبلغ ( 75 ألف جنيه) بقصد إستثماره فـى التجارة نظير ربح شهرى إلا أنه لم يف بذلك أو رد المبلغ، وأضافوا بإكراه المجنى عليه بالتوقيع على إيصالى أمانة وعقد بيع للسيارة خاصته وإستيلائهم عليها وعقب ذلك قاموا بتسليم المجنى عليه للمتهم الهارب والذى تربطهم به علاقة صداقة، وذلك لقيام المجنى عليه بالنصب عليه أيضًا فـى مبالغ مالية لوجود معاملات تجارية بينهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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