الأجهزة الأمنية تعيد سيارتين مسروقتين بمدينة نصر



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إعادة سيارتين مسروقتين بمدينة نصر.



البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث إشتبهوا فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية المثبتة عليها تبين أنها دون بيانات وغير خاصة بالسيارة، وبالكشف الفنى على السيارة برقم الشاسيه تبين أنها مبلغ بسرقتها بمحافظة الشرقية كما أمكن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) حال حضوره لإستقلال السيارة، وبحوزته رخصة تسيير بذات اللوحات المضبوطة المثبتة على السيارة "مزورة".



وبمواجهته إعترف بتحصله على السيارة المضبوطة من (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة "له معلومات جنائية") وعلمه بأنها متحصله من واقعة سرقة وأن رخصة التسيير مصطنعة.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها بالجيزة، وبمواجهة الأخير أقر بسابقة تحصله على السيارة الأولى من أحد الأشخاص بنطاق محافظة شمال سيناء، وقيامه بالاستعانة بآخر لإصطناع رخصة تسيير السيارة، والتصرف فيها بالبيع لعميله (المتهم الأول)، وأضاف بقيامه بإرتكاب واقعة سرقة السيارة الثانية عقب قيام مالكها بعرضها للبيع عبر مواقع التسويق الإلكترونى، وتمكنه من مغافلة مالك السيارة أثناء معاينتها وإصطناع نسخة من مفتاح السيارة، ومعاودة سرقتها من أسفل العقار سكنه.

بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين، وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.