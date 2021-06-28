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ضبط مالك شركة مطلوب التنفيذ عليه فى 44 حكم قضائى باجمالى حبس 132 سنة بالتجمع

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة من ضبط (مالك شركة - مقيم بدائرة القسم ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 44 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا (شيكات) بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها حبس 132 سنة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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