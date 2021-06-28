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الصحة تكشف بشرى سارة عن مبادرة "قوائم الانتظار" (فيديو)

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ثمن الدكتور جلال الشيشيني، معاون وزيرة الصحة للصحة العامة والسياسيات الصحية، رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضرورة القضاء على فيروس سي في مصر بعد أن كانت مصر من أعلى دول العالم في الإصابة بالمرض، معتبرا أن ما تحقق في ملف القضاء على فيروس سي اعجازا وليس انجازا فقط.

وأشار "الشيشيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنهم تمكنوا من توقيع الكشف على 70 مليون مواطن خلال 7 أشهر، حيث أصبحنا أقل دول العالم في نسبة الإصابة بفيروس سي، منوها بأن مبادرة الكشف عن فيروس سي مجانية لكل المواطنين.

وأضاف أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار من أهم المبادرات الرئاسية التي تم اطلاقها، حيث أصبح وقت انتظار المريض لإجراء التدخل الجراحي لا يزيد عن أسبوع، منوها بأن المبادرة قدمت الخدمة الطبية لأكثر من 700 ألف مواطن في 9 تدخلات طبية، وجاري العمل على ادخال تدخلات جديدة للمبادرة.

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