الصحة تكشف بشرى سارة عن مبادرة "قوائم الانتظار" (فيديو)

ثمن الدكتور جلال الشيشيني، معاون وزيرة الصحة للصحة العامة والسياسيات الصحية، رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضرورة القضاء على فيروس سي في مصر بعد أن كانت مصر من أعلى دول العالم في الإصابة بالمرض، معتبرا أن ما تحقق في ملف القضاء على فيروس سي اعجازا وليس انجازا فقط.





وأشار "الشيشيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنهم تمكنوا من توقيع الكشف على 70 مليون مواطن خلال 7 أشهر، حيث أصبحنا أقل دول العالم في نسبة الإصابة بفيروس سي، منوها بأن مبادرة الكشف عن فيروس سي مجانية لكل المواطنين.



