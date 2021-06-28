بهذه الكلمات..نوال الزغبي تدعم شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة









ووجهت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، رسالة دعم إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد التسريب صوتي المنسوب إلى والد زوجها حسام حبيب، وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "كلنا شيرين عبدالوهاب الفن الاصيل والقلب الابيض بتبقي الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك".



زتلقت النجمة شيرين عبد الوهاب، الدعم من النجوم ومحبيها الذين حرصوا على الوقوف بجانب شيرين بعد أزمتها الأخيرة.



الجدير بالذكر أن والد حسام حبيب قد انكر هذا التسجيل الصوتي قائلا في تصريحات صحفية:" إنها مجلة صفراء وتسعي لخراب البيوت".

دعمت الفنانة نوال الزغبي الفنامة شيرين عبد الوهاب بعد حالة الجدل التي أثيرت بعد واقعة تسريب صوتي المنسوي إلى حسين حبيب، والد حسام حبيب، حيث تحدث فيه عن مخططه لتزويج نجله حسام من أخرى، وذلك من أجل الإنجاب، وحديثه عن أن والدة حسام حبيب لا تحب زوجته النجمة شيرين عبد الوهاب وتعتبرها إنسانه أقل مستوى منهم.