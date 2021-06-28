Advertisements

بهذه الكلمات..نوال الزغبي تدعم شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
Advertisements
دعمت الفنانة نوال الزغبي الفنامة شيرين عبد الوهاب بعد حالة الجدل التي أثيرت بعد واقعة تسريب صوتي المنسوي إلى حسين حبيب، والد حسام حبيب، حيث تحدث فيه عن مخططه لتزويج نجله حسام من أخرى، وذلك من أجل الإنجاب، وحديثه عن أن والدة حسام حبيب لا تحب زوجته النجمة شيرين عبد الوهاب وتعتبرها إنسانه أقل مستوى منهم. 


ووجهت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، رسالة دعم إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد التسريب صوتي المنسوب إلى والد زوجها حسام حبيب، وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "كلنا شيرين عبدالوهاب الفن الاصيل والقلب الابيض بتبقي الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك".  

زتلقت النجمة شيرين عبد الوهاب، الدعم من النجوم ومحبيها الذين حرصوا على الوقوف بجانب شيرين بعد أزمتها الأخيرة. 

الجدير بالذكر أن والد حسام حبيب قد انكر هذا التسجيل الصوتي قائلا في تصريحات صحفية:" إنها مجلة صفراء وتسعي لخراب البيوت". 

أخبار تهمك

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يرد على إمكانية بيع الدبابة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الحكم الأقرب لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 17 ساعة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ ساعة و 28 دقيقة

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 ص

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

11:30 ص

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

08:07 ص

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة