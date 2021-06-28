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جلال الشيشيني: صحة المواطن دليل على الطفرة في ملف الصحة (فيديو)

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور جلال الشيشيني، معاون وزيرة الصحة للصحة العامة والسياسيات الصحية، إن صحة المواطن هى أكبر دليل على الطفرة في ملف الصحة، حيث أصبح لدى المواطن وعي بأهمية الكشف المبكر.

وأشار "الشيشيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الوزارة تتبع استراتيجية الكشف المبكر عن الأمراض سعيا وراء حماية المواطن من مضاعفات الإصابة بالأمراض كالضغط والسكر، خاصة وأن هناك نسبة من المواطنين لا يكونوا على علم بمرضهم.

وأضاف أن منظومة الصحة بأكملها في حالة تطوير، حيث جاري تطوير المنشآت الصحية في المحافظات بالتوازي مع إنشاء مشروع المستشفى النموذجية في كل محافظة، فضلا على أنهم يعملون على تطوير العنصر البشري، منوها بأنه لأول يكون لدينا خرائط صحية عن كل محافظات مصر.

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