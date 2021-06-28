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مجلس الدولة: السيسي وجه بالاهتمام بالتحول الرقمي وميكنة المعلومات في التقاضي

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المستشار طه كرسوع، المتحدث الرسمي لمجلس الدولة، تفاصيل تجديد بروتكول تعاون مع الأكاديمية للعلوم والنقل البحري، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالتحول الرقمي وميكنة المعلومات خاصة في مجال التقاضي لتيسير حصول المواطن على الخدمة.

وأشار "كرسوع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن مجلس الدولة حريص على تطبيق خطة التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن هناك توجه من الدولة نحو الانتقال إلى العالم الرقمي.

وعن بروتكول التعاون مع الأكاديمية للعلوم والنقل البحري، أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الدولة، أنه سيكون هناك تدريبا للكوادر على استخدام الوسائل التكنولوجية.

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