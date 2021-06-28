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"الضلع النازل".. مستشار الرئيس يكشف تفاصيل جديدة عن الوضع الوبائي في مصر (فيديو)

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أن مصر تخطت ذروة الموجة الثالثة من الجائحة، وبدأنا في "الضلع النازل" حيث هناك انخفاض مستمر في أعداد الإصابات.

وشدد "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حيث أنه مازال هناك حالات إصابة تسجل، معلقا: "تراجع حالات الإصابة انجاز كبير وكرم من ربنا".

وأضاف أن هناك انتشار لموجات أخرى في بلدان كثيرة حول العالم، فضلا عن رصد تحورات وطفرات جديدة من الفيروس، ولهذا لابد من الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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