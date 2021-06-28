المتحدث باسم الجيش العراقي: نرفض أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات

قال المتحدث باسم الجيش العراقي، اليوم الاثنين، إن الجيش يرفض أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات ويتمسك بحقه في السيادة على أراضيه، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن طائراتها شنت غارات في العراق وسوريا على منشآت تستخدمها ميليشيات تدعمها إيران.

وفي وقت سابق، قصفت الطائرات التركية، قريتين في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وبين الحين والآخر، يتعرض قضاء العمادية إلى قصف تركي، واستدعت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق، السفير التركي لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق بشمال العراق.