موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي





حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله لنهائي دوري ابطال افريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في اياب نصف نهائي البطولة.





وكشف مصدر داخل الفريق الأحمر حقية رغبة موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء في رحيل محمود عبدالمنعم كهربا نهاية الموسم الحالي.





وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، إن موسيماني لم يطلب رحيل اللاعب بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن أزمة اللاعب انتهت مع المدرب مجرد إنتهاء مدة العقوبة وأصبح وضعه مثل أي لاعب بالفريق.





ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس القادم ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.



