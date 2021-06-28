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ضبط 1569 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط 1569 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2،25 طن "دواجن مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.
ونجحت الجهود فى ضبط 1،06 طن "لحوم مجمدة، أسماك مدخنة" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.
وأسفرت الجهود عن ضبط 6،5 طن "جبن رومى" معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة، وضبط (2 طن سكر، عدد 2000 عبوة زيت تموينى ) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بحوزة مالكة محل بدال تموينى بمحافظة الشرقية.
وتمكنت الجهود من ضبط 106 بطاقة تموينية ذكية خاصة بمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها بحوزة مالك مخبز بلدى بمحافظة البحيرة، وضبط 6،4 طن منظفات صناعية "صابون سائل، كلور " معبأة داخل براميل بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.
وأثمرت الجهود عن ضبط (15،75 طن "ذرة صفراء، بذرة قطن، فول صويا، كربونات صوديوم" معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر " مستلزمات إنتاج " – 4 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر مدون عيها علامة تجارية مغشوشة ومقلدة " منتج نهائى " ) ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية " بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.
كما اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن استهدفت القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء وأسفرت جهودها عن ضبط 48 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 13386 عبوة سجائر.

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