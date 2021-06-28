الدولار يستقر في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية









استقر الدولار إلى حد كبير اليوم الاثنين مع بدء سيطرة حالة من الحذر على الأسواق العالمية في بداية الأسبوع، بينما تحول اهتمام أسواق العملات لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي من المقرر صدورها يوم الجمعة.

وعزا بعض المحللين غياب الزخم خلال التعاملات في آسيا لزيادة حالات كوفيد-19 في المنطقة، إذ طبقت إجراءات عزل في سيدني أكثر مدن أستراليا سكانا.





وتكافح إندونيسيا عددا قياسيا من الإصابات، في حين مددت ماليزيا إجراءات العزل. كما أعلنت تايلاند عن قيود جديدة في بانكوك ومناطق أخرى.





لكن الدولار الاسترالي ارتفع حوالي 0.1 بالمئة خلال اليوم إلى 0.75939 بحلول الساعة 0737 بتوقيت جرينتش.





ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 91.718. وكان قد نزل الأسبوع الماضي 0.5 بالمئة.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.708 دولار أمريكي.





ولم يكن لبيانات التضخم التي جاءت دون التوقعات تأثير يذكر لتهدئة القلق حيال تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي المريكي برامج التحفيز النقدي.



