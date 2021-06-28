توقعات بتجاوز نمو اقتصاد كوريا الجنوبية 4% هذا العام





قال الرئيس الكوري الجنوبي اليوم إنه من المتوقع أن تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي هذا العام 4 % وهى نسبة أعلى من الهدف المحدد السابق ويبلغ 3.2 %.









وأرجع مون جاي خلال حديثه في اجتماع مع وزراء الشؤون الاقتصادية حول توجه السياسة الاقتصادية خلال بقية العام الجاري هذه التوقعات إلى المستوى القياسي للصادرات. ونقلت "يونهاب" عنه القول إن الأولوية القصوى للاقتصاد هي التغلب بصورة كاملة على الأزمة من خلال إيجاد مزيد من الوظائف وتضييق الفجوات.





ودعا لتسريع تخصيص دفعة أخرى من الموازنات التكميلية لمساعدة المحتاجين وتعزيز الزخم الاقتصادي في ظل الجائحة. كما تطرق إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات "جريئة" لمساعدة أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة وتعزيز الاستهلاك.



