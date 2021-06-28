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قبل الجولة الأخيرة.. صراع البقاء الأشرس في المجموعة الأولى بالقسم الثاني

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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وصل قطار المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني إلى محطته الأخيرة للموسم الكروي 2020-2021، والذي يشهد صراع ناري سواء على الصعود أو البقاء حتى الجولة الأخيرة المقرر انطلاقها السبت المقبل.

الشرقية للدخان يبحث عن الفوز والتتويج والتأهل للدوري الممتاز في سنة أولى قسم ثاني، على حساب فريق طهطا الهابط رسميا لدوري القسم الثالث، والتي يستضيفها ملعب نادي الاعلاميين.


الألومنيوم صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة، يخوض آخر مبارياته أمام نادي بني سويف على ملعبه بنجع حمادي، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز أملأ في تعثر الدخان أمام طهطا وخطف تذكرة الصعود للدوري الممتاز في الجولة الأخيرة.

المنيا صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة، يخوض لقاء ناري ومصيري أمام نادي الشبان المسلمين بقنا الباحث عن فوز البقاء رسميا في القسم الثاني، لاسيما وأن أي نتيجة غير الفوز تؤدي لهبوطه للقسم الثالث، وهذا ما يصعب مهمة أبناء شديد قناوي في تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على الصدارة مع الدخان والالومنيوم، وتمني جماهير قنا أنفسها بفوز فريق نادي الشبان المسلمين بقنا على نظيره فريق المنيا وبقائه في القسم الثاني.


وفي مباراة يبحث الفريقين فيها عن نقطة البقاء في دوري القسم الثاني دون الدخول في حسابات يخوض فريق كيما اسوان صاحب المركز الحادي عشر برصيد 35 مباراته الأخيرة أمام نادي قنا صاحب المركز العاشر برصيد 35 أيضاً والتعادل يبقي بهما رسمياً في دوري القسم الثاني.


ويلتقي فريق بترول اسيوط صاحب المركز السابع برصيد 40 نقطة نظيره نادي ديروط صاحب المركز الثامن برصيد 38 نقطة، بملعب الاول، بعد أن ضمن كلا الفريقين بقائه في المسابقة رسمياً وبلوغهما مركز متقدم في جدول ترتيب المجموعة الأولى.


ويخوض تليفونات بني سويف صاحب المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، مباراة مصيرية أمام نادي الفيوم صاحب المركز الخامس برصيد 43 نقطة، يبحث التليفونات عن تحقيق الفوز أملأ في تعثر شبان قنا أمام المنيا لضمان بقائه بالقسم الثاني.


وفي مباراة مصيرية يخوض أسمنت أسيوط صاحب المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة، نظيره سمسطا صاحب المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة، ويبحث كلاهما عن الفوز مع انتظار نتيجة مبارتي المنيا والشبان، والتليفونات والفيوم، لاسيما وأن بقاء الفريق الفائز منهما يتوقف بقائه في دوري القسم الثاني على هزيمة الشبان والتليفونات.




وتختتم مواجهات الجولة الأخيرة بمباراة هادئة بين سوهاج صاحب المركز التاسع برصيد 37 نقطة، أمام الإعلاميين رابع الترتيب برصيد46 نقطة



ترتيب الفرق

1- الشرقيه للدخان 56 نقطه

2-الالومنيوم 54نقطه

3- المنيا 54نقطه

4- الاعلاميين 46نقطه

5- الفيوم 43نقطه

6- بنى سويف 43 نقطه

7- بترول اسيوط. 40نقطه

8- ديروط 38 نقطه

9- سوهاج. 37نقطه

10- نادى قنا. 35 نقطه

11- كيما اسوان 35 نقطه

12-شبان قنا. 32 نقطه

13- ت بنى سويف 32 نقطه

14- اسمنت اسيوط. 30 نقطه

15- سمسطا. 29نقطه

16- طهطا 15نقطه

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