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مفتي الجمهورية يهنئ السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لـ "ثورة 30 يونيو"

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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هنأ الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- د الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وقال مفتي الجمهورية في كلمته التي وجهها للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو: نتقدم بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- وللشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدعو جموع الشعب المصري إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة، والإصرار والعمل والإنتاج؛ من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، لتحقيق التنمية والاستقرار في مختلف ربوع وطننا الغالي مصر.

وأوضح مفتي الجمهورية أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب.

ودعا مفتي الجمهورية في كلمته جموعَ الشعب المصري إلى وحدة الصف والهدف، والتكاتف التام خلف قيادته السياسية في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والتحديات التي تواجه الوطن، للعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن مصرنا الحبيبة لا تزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب.

وأكد مفتي الجمهورية أن التحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف وقوى الشر، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وخير أجناد الأرض من كل مكروه وسوء.

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