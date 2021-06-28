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عشرات القتلى في هجوم إرهابي لحركة الشباب الصومالية بولاية جلمدج

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:50 م
الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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قتل 30 شخصًا إثر هجوم شنته حركة الشباب المتطرفة فى بلدة بولاية جلمدج شبه المستقلة بالصومال، أمس الأحد، وفقًا لوكالة "رويترز".

 

وبحسب الميجر محمد أوالى، وهو ضابط فى الجيش فى جلمدج، استخدم المتمردون سيارات ملغومة فى الهجوم على قاعدة عسكرية فى بلدة ويسيل بوسط البلاد، وأعقب ذلك قتال مع قوات الحكومة ومسلحين محليين".

 

وهاجم المتمردون، القاعدة بسيارتين ملغومتين، وتلا ذلك قتال شرس استمر أكثر من ساعة".

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