ارتفاع أسعار الواردات والصادرات الألمانية خلال مايو الماضي





أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع أسعار الواردات في ألمانيا خلال مايو الماضي بنسبة 11.8% سنويا في حين ارتفعت بنسبة 1.7% شهريا.





وبحسب "رويترز" سجلت أسعار الصادرات الألمانية خلال مايو الماضي ارتفاعا بنسبة 0.7% شهريا، وبنسبة 4.2%سنويا.





يذكر أن معدل الارتفاع السنوي الكبير يعود إلى انخفاض الأسعار في سنة المقارنة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في ذلك الوقت.