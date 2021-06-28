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ارتفاع أسعار الواردات والصادرات الألمانية خلال مايو الماضي
الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:49 م
وكالات
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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع أسعار الواردات في ألمانيا خلال مايو الماضي بنسبة 11.8% سنويا في حين ارتفعت بنسبة 1.7% شهريا.
وبحسب "رويترز" سجلت أسعار الصادرات الألمانية خلال مايو الماضي ارتفاعا بنسبة 0.7% شهريا، وبنسبة 4.2%سنويا.
يذكر أن معدل الارتفاع السنوي الكبير يعود إلى انخفاض الأسعار في سنة المقارنة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في ذلك الوقت.
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