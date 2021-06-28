بعد التسجيل الصوتي المسرب.. حسين حبيب:" سأقاضي هذه المجلة التي تسعي لابتزازي"

قام حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، بإنكار صحة التسجيل الصوتي المسرب، والذي قد تحدث فيه عن مخططه لتزويج ابنه من فتاه أخرى من أجل الانجاب واستيلاء ابنه علي حسابات شيرين المالية





وكتب حسين حبيب منشورًا علي صفحته الشخصية علي " فيسبوك" وعلق قائلا :" إحدى المواقع اللبنانية قامت من أكثر من عام علي فبركة حديث، ونسبته لي وتقوم بعمليه ابتزاز ولكنها لم تنجح حتي تلاقت إرادتها مع جريدة صفراء بغية عمل خبطه صحفية ولو لهم فرع في القاهرة ساقضيهم".





صرح حسين حبيب في التسجيل الصوتي المسرب له أن حسام يتحكم بحسابات شيرين عبد الوهاب المالية من خلال تسجيلها له توكيلًا للتصرف في شئونها المالية، بالإضافة إلى تفكير والده في إقناع حسام بالزواج على شيرين من فتاة أخرى، كي يكون له فُرصة في الإنجاب، وهو سيُساعده بأن تسكن الفتاة في منزل والده حتى لا تدري شيرين وتشك بشيء.



الجدير بالذكر أن محمد عبد الوهاب شقيق شيرين قال في تصريحات صحفية ، إنه على غير دراية بما تم تسريبه، وليس لديه خلفية عن ذلك الموضوع تحديدًا، مشيرا إلي أنه ليس له علاقة بالموضوع"